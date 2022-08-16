Эксперт по этикету рассказала, как оставить о себе приятное впечатление

Знание основ этикета не роскошь, а базовая составляющая образованного, уважающего себя и других человека. Несоблюдение элементарных правил может стоить репутации и даже должности. Рассказываем, о чем важно помнить во время деловых встреч, светских обедов и чаепитий.

Соль успеха

Этикет состоит из множества деталей, знать основные из которых очень важно. Даже работодатели часто приглашают сотрудников на собеседование в кафе или ресторан. Ведь по застольным манерам можно узнать о человеке намного больше, чем в офисной переговорной, рассказала Москве 24 специалист по этикету Юлия Сильванская.

"Знаменитый бизнес-магнат Генри Форд, например, обедая с потенциальным сотрудником, внимательно наблюдал за тем, как и когда тот пользуется солонкой. Если кандидат начинал посыпать блюдо, не попробовав, его не брали на работу", – отметила она.





Юлия Сильванская специалист по этикету Для Форда прежде всего было важно, действует ли человек на автоматизме или исследует, прежде чем что-либо сделать. Но правило в этикете действительно есть: в гостях или ресторане не принято просить соль и перец, если их нет на столе, а тем более использовать, не попробовав пищу.

Следующее важное правило столового этикета – одно действие за раз. Это значит, что, прежде чем взять бокал, чашку или перечницу, надо положить на свою тарелку ложку или вилку с ножом. То есть вы либо едите суп, либо отламываете кусочек хлеба и съедаете его.

Положить приборы надо и на время паузы в еде. Тем более не стоит жестикулировать ими во время обеденной беседы. Руками – можно, но в пределах личного пространства.

Также стоит запомнить, что тканевой салфетке место только на коленях, без исключений. На стол не надо класть личные предметы: телефон, очки, ключи, клатч и тому подобное. Сумку этикет позволяет поставить на пол, возле себя. Для этого на аксессуаре делают специальные ножки для защиты дна кожаных сумок от истирания или загрязнения.

Чайные церемонии

Очень часто светские беседы проходят за чашкой чая. При этом этикет позволяет разговаривать с другими людьми даже через стол. Что касается самого процесса чаепития, то здесь действует ряд строгих правил.

"Если чай горячий, дуть на него не надо, лучше подождать, пока он остынет. Сахар следует размешивать бесшумно – не стучать ложкой о кружку. Перед тем как начать пить, прибор из чашки обязательно вынимайте", – предупредила эксперт.





Юлия Сильванская специалист по этикету Если стол невысокий – кофейный, чайный, журнальный, то блюдце надо поднимать вместе с чашкой и держать на уровне груди или пояса. За высоким – достаточно поднимать только кружку, а блюдце оставлять на скатерти.

Большую чашку можно держать как удобно, маленькую – не продевая пальца в ее ушко. Оттопыривать мизинец – это тоже дурной тон. Напиток следует употреблять бесшумно и не смотреть в этот момент поверх чашки.

В салоне красоты, на кофе-брейке, фуршете или завтраке вместо готового напитка могут подать кипяток и чайный пакетик. В этом случае надо сначала налить воду, затем раскрыть индивидуальную упаковку, положив ее на край блюдца. Только после этого можно окунуть пакетик в кружку.

Когда чай заварился, все использованные приспособления нужно выложить на специальное блюдо. К сожалению, такую тарелку не всегда отдельно подают. Допустимо спросить у организатора, куда их можно выбросить.





Юлия Сильванская специалист по этикету Важно запомнить, что нельзя пить чай, пока в кружке находится пакетик. Также не надо его заматывать ниткой, чтобы выжить излишки.

Можно лишь аккуратно поднять пакетик наверх кружки и ложкой прижать его к стенке, удаляя лишнюю жидкость. Затем его надо положить на блюдце сзади чашки.

Когда к чаю подают печенье, некрасиво есть десерт с общего подноса. Сначала надо переложить несколько штук на индивидуальную тарелку. Если печенье большое, правильнее будет его разламывать и есть по кусочку.

Правосторонние правила

В этикете существует норма "правой руки". Ее подают при встрече, а также протягивают даме, которая выходит из транспорта. Эта рука считается социальной, поэтому на мероприятиях она должна быть чистой и свободной.

В столовом этикете действует подобная норма. Например, напитки всегда подают справа, чайную пару тоже ставят с этой стороны. Ручки чашки и маленькой ложки должны быть повернуты таким же образом. На мероприятиях с рассадкой гость по правую руку от хозяйки является самым почетным.

Правило действует и в отношении женщины, которая пришла на мероприятие с кавалером. Она всегда должна стоять или сидеть с правой стороны от мужчины. У этой нормы есть своя история. Связана она с теми временами, когда мужчины носили с собой сабли для защиты. Оружие висело с левой стороны, и самое безопасное место для женщины было справа. Это правило еще раз показывает, что этикет логичен и создан в первую очередь для удобства.