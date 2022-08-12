Wildberries увеличил стоимость возврата крупногабаритного товара до 1 тыс руб

Фото: depositphotos/stasokulov
Wildberries увеличил стоимость возврата крупногабаритного товара до 1 000 рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
К крупногабаритному товару относится продукция, которая имеет длину одной из сторон более 50 сантиметров, сумму глубины, ширины и высоты – более 90 сантиметров, а вес – более пяти килограмм.
В пресс-службе маркетплейса рассказали, что плата в 1 000 рублей касается лишь 2% ассортимента. Такие условия затрагивают товары, которые требуют особых условий перевозки, например крупногабаритные и хрупкие объекты. В основном речь идет о телевизорах, холодильниках, стиральных и посудомоечных машинах. При этом их доставка и подъем на этаж остаются бесплатными.
"Данная система тестируется, могут быть ошибки со стороны продавцов в части указания габаритов товаров – наша служба поддержки оперативно исправляет их. Обои, краска, уплотнитель для окон и другие небольшие предметы будут возвращаться по стандартному тарифу", – отметили в компании.
Ранее СМИ со ссылкой на пользователей маркетплейса сообщили, что компания Wildberries ввела штрафы в размере 100 рублей за возврат заказанного товара. Тогда пользователи отметили, что сумма списывается даже в том случае, если товар был возвращен из-за брака.
В компании рассказали, что применяют такой метод для пользователей с высокой долей возвратов и/или невысокой суммой выкупа.
Wildberries начал продавать одежду бренда Bershka, ушедшего с рынка РФ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: