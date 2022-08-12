Wildberries увеличил стоимость возврата крупногабаритного товара до 1 тыс руб

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Wildberries увеличил стоимость возврата крупногабаритного товара до 1 000 рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

К крупногабаритному товару относится продукция, которая имеет длину одной из сторон более 50 сантиметров, сумму глубины, ширины и высоты – более 90 сантиметров, а вес – более пяти килограмм.

В пресс-службе маркетплейса рассказали, что плата в 1 000 рублей касается лишь 2% ассортимента. Такие условия затрагивают товары, которые требуют особых условий перевозки, например крупногабаритные и хрупкие объекты. В основном речь идет о телевизорах, холодильниках, стиральных и посудомоечных машинах. При этом их доставка и подъем на этаж остаются бесплатными.

"Данная система тестируется, могут быть ошибки со стороны продавцов в части указания габаритов товаров – наша служба поддержки оперативно исправляет их. Обои, краска, уплотнитель для окон и другие небольшие предметы будут возвращаться по стандартному тарифу", – отметили в компании.

Ранее СМИ со ссылкой на пользователей маркетплейса сообщили, что компания Wildberries ввела штрафы в размере 100 рублей за возврат заказанного товара. Тогда пользователи отметили, что сумма списывается даже в том случае, если товар был возвращен из-за брака.

В компании рассказали, что применяют такой метод для пользователей с высокой долей возвратов и/или невысокой суммой выкупа.

