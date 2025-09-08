В ГД внесен законопроект о бесплатном товаре за неверную цену

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

В России могут начать отдавать товары бесплатно, если при оформлении на кассе цена на них окажется выше, чем на представленном потребителю ценнике. Соответствующий законопроект в Госдуму внесли депутаты от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Антон Ткачев, Ярослав Самылин и Владимир Плякин, передает ТАСС.

Инициатива может дополнить закон о защите прав потребителей. Согласно предложенной норме, гражданин в таком случае сможет потребовать возврат уплаченной суммы без возврата товара продавцу.

По мнению авторов проекта, нынешний возврат разницы в цене недостаточно мотивирует продавцов предоставлять гражданам корректную информацию о товарах. Инициатива призвана спровоцировать ретейлеров строго следить за актуальностью ценников, поскольку каждая ошибка будет обходиться прямыми убытками.

Как сообщалось ранее, более 5,3 тысячи компаний получили предостережения из-за роста цен на продукты. В частности, в период с января по июнь этого года прокуроры провели проверку более 400 подобных случаев.

В результате из-за необоснованного повышения стоимости сырого молока и сливочного масла были внесены предостережения руководителям 12 сельхозпредприятий.

