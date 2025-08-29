Юрист Русяев: подросткам грозит до двух лет тюрьмы за кражу в магазине

29 августа, 12:03Общество
Подростков могут оштрафовать за кражу в магазине на сумму до 80 тысяч рублей или присудить два года колонии. В некоторых случаях ответственность за детей понесут их родители, рассказал Москве 24 юрист Илья Русяев.
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала в своем телеграм-канале о завирусившемся среди подростков тренде на хулиганство в магазинах. В Сети появились видео из торговых точек, где дети воруют вещи, разбрасывают товары и меняют местами ценники.
Русяев напомнил, что ответственность за кражу наступает с 14 лет. В то же время закон запрещает назначать административный арест до 18-летия гражданина, подчеркнул эксперт.
За кражу на сумму от 1 до 2,5 тысячи накажут по той же статье. В таком случае полагается штраф до пятикратной стоимости похищенного имущества (но не менее 3 тысяч рублей) либо обязательные работы на срок до 120 часов, отметил эксперт.
"Если же украденное имущество стоит 2,5 тысячи рублей и более, наступает уголовная ответственность. По статье 158 УК РФ наказать могут лишением свободы на срок до 2 лет. Однако на практике это происходит редко: чаще всего суд назначает штраф, который может достигать 80 тысяч рублей. Либо полагаются исправительные работы или ограничение свободы", – отметил Русяев.
При этом юрист напомнил, что ответственность за противоправные действия детей до их 14-летия несут родители. Они обычно возмещают стоимость украденного либо платят штраф, но в некоторых случаях приходится делать и то и другое.
