Юрист Русяев: подросткам грозит до двух лет тюрьмы за кражу в магазине

Подростков могут оштрафовать за кражу в магазине на сумму до 80 тысяч рублей или присудить два года колонии. В некоторых случаях ответственность за детей понесут их родители, рассказал Москве 24 юрист Илья Русяев.



Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала в своем телеграм-канале о завирусившемся среди подростков тренде на хулиганство в магазинах. В Сети появились видео из торговых точек, где дети воруют вещи, разбрасывают товары и меняют местами ценники.

Русяев напомнил, что ответственность за кражу наступает с 14 лет. В то же время закон запрещает назначать административный арест до 18-летия гражданина, подчеркнул эксперт.





Илья Русяев юрист Если стоимость украденного меньше 1 тысячи рублей, это будет расцениваться как "мелкое хищение". За это по статье 7.27 КоАП РФ предусмотрен штраф в размере до пятикратной стоимости похищенного (но не менее 1 тысячи рублей) или обязательные работы на срок до 50 часов.

За кражу на сумму от 1 до 2,5 тысячи накажут по той же статье. В таком случае полагается штраф до пятикратной стоимости похищенного имущества (но не менее 3 тысяч рублей) либо обязательные работы на срок до 120 часов, отметил эксперт.

"Если же украденное имущество стоит 2,5 тысячи рублей и более, наступает уголовная ответственность. По статье 158 УК РФ наказать могут лишением свободы на срок до 2 лет. Однако на практике это происходит редко: чаще всего суд назначает штраф, который может достигать 80 тысяч рублей. Либо полагаются исправительные работы или ограничение свободы", – отметил Русяев.

При этом юрист напомнил, что ответственность за противоправные действия детей до их 14-летия несут родители. Они обычно возмещают стоимость украденного либо платят штраф, но в некоторых случаях приходится делать и то и другое.





Илья Русяев юрист Все зависит от решения суда. При рассмотрении дел часто учитываются смягчающие административную ответственность обстоятельства, а именно – добровольное возмещение ущерба. То есть если родители до рассмотрения дела возместят ущерб, суд вправе смягчить наказание, назначив минимальный штраф или даже ограничившись предупреждением.

