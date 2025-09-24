В России могут ввести невозвратный тариф на ряд товаров в онлайн-торговле

Фото: depositphotos/LDProd

Минэкономразвития планирует до конца текущего года рассмотреть вопрос о введении невозвратного тарифа на некоторые товары в сфере онлайн-торговли, чтобы защитить предпринимателей от злоупотребления со стороны потребителей. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников на заседании комитета по экономической политике в Совфеде.

Он напомнил, что аналогичный тариф уже существует в России при продаже авиабилетов.

"Мне кажется, это вопросы, которые надо серьезно обсуждать, если это поспособствует снижению цен на отечественную продукцию. Мне кажется, надо серьезно к этому отнестись", – цитирует Решетникова РИА Новости.

По словам министра, бизнес, который ведет торговлю на онлайн-платформах, зачастую сталкивается со злоупотреблениями со стороны потребителей или конкурентов. Например, они могут заказать большие партии товаров, а затем не выкупать их. Некоторые люди также покупают одежду перед Новым годом, а после праздников возвращают ее.

Подобные махинации перекладываются в цену товара, которая затем становится существенно выше, чем его себестоимость. Введение невозвратного тарифа станет реальной поддержкой для предпринимателей, подчеркнул Решетников. Он добавил, что данный вопрос потребует консультаций с бизнесом и потребнадзором.

Ранее Минэкономразвития выступило с предложением создать черный список покупателей на маркетплейсах. В него будут включены клиенты, систематически не выкупающие свои заказы в пунктах выдачи.

В свою очередь, эксперт Алла Георгиева отметила, что создание такого списка может нарушить права человека при отсутствии у оператора согласия клиента. Кроме того, согласно закону о защите прав потребителей, клиент, который сочтет, что его необоснованно добавили в черный список, сможет обратиться в Роскомнадзор или Роспотребнадзор. Также он сможет пойти в суд, чтобы заставить продавца удалить недостоверную информацию.