Юрист Георгиева: создание черного списка покупателей на маркетплейсах может нарушить права

Создание черного списка ненадежных покупателей на российских маркетплейсах может нарушить права человека при отсутствии у оператора согласия клиента. На это в беседе с Москвой 24 обратила внимание юрист Алла Георгиева, комментируя соответствующую инициативу Минэкономразвития РФ.

По словам главы ведомства Максима Решетникова, в список могут включить клиентов, которые систематически не выкупают свои заказы в пунктах выдачи. Он указал, что потребители часто обманывают продавцов в онлайн-магазинах: массово заказывают товары на разные пункты выдачи, а потом не забирают их. Решетников подчеркнул, что это нередко приводит к порче товаров и увеличению логистических издержек для продавцов.

"С точки зрения закона ставить пометки на аккаунтах клиентов не запрещено. Однако, если маркетплейсы решат это делать, им придется пересмотреть договор оферты и условия покупки товаров, чтобы избежать жалоб и судебных разбирательств. Поскольку в этом случае вступает в силу закон о персональных данных", – указала Георгиева.

Кроме того, согласно закону о защите прав потребителей, клиент, который сочтет, что его необоснованно добавили в черный список, сможет обратиться в Роскомнадзор или Роспотребнадзор. Также он сможет пойти в суд, чтобы заставить продавца удалить недостоверную информацию. Однако если оператор имеет разрешение на хранение персональных данных, то его действия не станут нарушением прав.

При этом эксперт призвала не забывать, что покупатель может заказать несколько товаров и отказаться от них, если вещи оказались некачественными. Однако если потребитель заказал нужный размер одежды и еще несколько других позиций на выбор, такую ситуацию смогут отнести к злоупотреблению, добавила юрист.

Ранее правительство России одобрило законопроект о регулировании цифровых посреднических платформ. Согласно его положениям, маркетплейсы обяжут проверять продавцов через госреестры. Площадки должны будут обеспечить прозрачность условий договоров.