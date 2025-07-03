Маркетплейсы обяжут проверять продавцов через госреестры

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Маркетплейсы будут обязаны проверять продавцов через госреестры, сказано в законопроекте о регулировании цифровых посреднических платформ, который был принят российским кабмином на заседании. Соответствующее решение приведено на сайте правительства.

Меры, которые фигурируют в законопроекте, были сформированы под руководством зампреда – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко. По его словам, они позволят повысить прозрачность работы онлайн-площадок и защитить права граждан.

В документе, который составлялся с учетом мнения представителей отрасли, прописаны основные правила работы цифровых платформ. В частности, там указано не только то, что продавцы будут обязаны проходить проверку через госреестры, но и то, что сами маркетплейсы должны будут обеспечивать прозрачность условий договоров, включая порядок взаиморасчетов и условия применения санкций за нарушение контрактов.

"Эти и другие новые нормы создадут гарантии безопасности для потребителей и справедливые условия для бизнеса", – подчеркнул Григоренко.

Кроме того, на маркетплейсах не будут продаваться запрещенные товары, например несертифицированные БАДы и агрохимикаты. Также планируется ввести запрет на манипуляции с поисковой выдачей. В частности, если покупатель фильтрует продукцию по конкретному параметру, платформа не может искусственно вносить корректировки в порядок товаров, продвигая рекламные позиции.

Помимо этого, предлагается ввести упрощенный возврат некачественной продукции. Для этого платформы должны предоставить гражданам техническую возможность, в рамках которой они смогут связываться с поставщиками. Вдобавок будет установлен порядок применения скидок за счет продавца: они смогут предоставляться лишь с согласия торговца, а платформа должна будет его об этом уведомить.

Еще одним нововведением станет система досудебного разрешения конфликтов. Продавцы смогут обжаловать решения платформ в электронной форме. Их обращения должны быть рассмотрены в течение 15 дней. Если претензия признается обоснованной, то платформе нужно отменить оспариваемое решение за 48 часов. Также будет организовано взаимодействие операторов платформ с налоговыми органами.

Более того, вводится требование, в рамках которого не будут допущены к размещению карточки товаров, где не указана маркировка продукции.

Законопроект в ближайшее время внесут на рассмотрение в Госдуму. В случае его принятия он вступит в силу 1 марта 2027 года.

Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов заявлял, что маркетплейсам запретят менять цену товара без предварительного согласия продавца. Министр отмечал, что соответствующее положение есть в законопроекте "О платформенной экономике".

Согласно документу, в период проведения акций или введения скидок, при которых цены поставщиков будут снижены независимо за чей счет, сервису нужно будет получить прямое и четкое согласие на это. Некоторые требования закона о торговле уже применяются к маркетплейсам, которые продают продовольственные товары.

