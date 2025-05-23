Юрист Бондаренко: за задержку онлайн-заказa можно потребовать неустойку

Фото: depositphotos/dedivan1923

Покупатель вправе требовать от продавца компенсацию за несвоевременную доставку товара, если за него была внесена предоплата. Об этом Москве 24 рассказала юрист Яна Бондаренко.

По ее словам, согласно статье 23.1 закона "О защите прав потребителей", за каждые сутки неустойки продавец обязан выплачивать покупателю полпроцента от цены предварительной оплаты.



Яна Бондаренко юрист Компенсация положена даже за день, в который товар должны были доставить, но не сделали этого. Сумма продолжает расти ежедневно до привоза. Единственное, она в итоге не может превышать стоимость предварительной оплаты товара.

Кроме того, покупатель может потребовать от продавца вместе с неустойкой вернуть и саму предоплату, если товар стал уже не нужен. Деньги должны прийти на указанную заказчиком банковскую карту. Если продавец отказывается от выплаты, необходимо обратиться в суд, отметила эксперт.

"Чтобы получить компенсацию, надо направить в адрес продавца требование. В нем можно указать, что доставка должна была состояться, скажем, 20 мая, а сегодня уже 23-е, но ничего так и не пришло. Согласно статье 23.1 закона "О защите прав потребителей", прошу выплатить неустойку по день фактической поставки товара", – пояснила юрист.

Также она предупредила, что очень важно зафиксировать договоренности. То есть нужно, чтобы при покупке продавец, например, прислал письмо на почту, в котором будет прописано, что заказано, когда, на какую общую сумму, с какой предоплатой и когда доставят.





Яна Бондаренко юрист Доказательством также могут быть скриншоты из личного кабинета на сайте магазина, зафиксировавшие срок, в который было обещано сделать доставку. Плюс есть смысл делать скрины всех сообщений о том, что товар задерживается.

Требования о возврате уплаченной за товар суммы и о полном возмещении убытков должны быть удовлетворены в течение десяти дней со дня предъявления претензии, отметила Бондаренко.

Однако бывает, что при покупке товара на маркетплейсе задержка доставки случается именно по его вине. В этом случае претензии следует предъявить торговой площадке, считает юрист Анастасия Билялова.

"При этом в правилах использования маркетплейса могут оказаться нюансы, которые всю ответственность перекладывают на продавцов. Самостоятельно покупателю будет сложно разобраться с такими тонкостями, поэтому имеет смысл подать иски сразу к обоим – в процессе суд определит, кто виноват", – отметила юрист.

Ранее председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов рассказал, что покупатель может не платить за разбитый в магазине товар, когда уронил его случайно. Но если человек ведет себя неадекватно, специально скидывает вещи с полок, бросает или швыряет их, тогда ответственность ложится на него.