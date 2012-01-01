Эксперт Шапкин назвал основные способы навязывания товаров и услуг

В России доработают запрет на навязывание покупателям дополнительных товаров и услуг. Как нововведения будут работать на практике и какие способы манипуляций продавцы используют чаще всего – в материале Москвы 24.

Без обоюдного согласия

В России усилят защиту граждан от заключения договоров на невыгодных условиях и излишних трат. Для этого планируется доработать закон, запрещающий навязывание товаров, работ и услуг: соответствующий законопроект был принят в Госдуме в первом чтении 28 января. В случае его окончательного одобрения он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Инициативу депутатам во время заседания представила глава Роспотребнадзора Анна Попова.





Анна Попова глава Роспотребнадзора Законопроект следует рассматривать как системный шаг к формированию цивилизованного потребительского рынка, в основе которого лежит ответственная деятельность его профессиональных участников.

Наказание за навязывание товаров и услуг было предусмотрено в законе, подписанном Владимиром Путиным еще в 2023 году. За подобные правонарушения тогда установили штрафы от 2 до 4 тысяч рублей для физических лиц и от 20 до 40 – для юридических.

Теперь в уже действующий закон планируется внести изменения, которые разовьют и детализируют его, пояснил в разговоре с Москвой 24 член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко.

"Осуществлять продажу дополнительных товаров, услуг и работ за отдельную плату можно будет только с письменного согласия гражданина", – рассказал депутат.

Также власти хотят исключить автоматическое проставление отметок о согласии на дополнительные покупки в онлайн-формате, пояснял ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин. Потребителям, в свою очередь, предоставят право отказываться от того, за что их вынудили доплатить, и требовать возврата средств, если их все же списали.

Деньги из воздуха

Наиболее распространенный способ вынудить на излишние траты связан с продажей билетов на поезда и самолеты в онлайн-формате, подчеркнул Вячеслав Володин в своем телеграм-канале. В таких случаях компании за деньги автоматически предоставляют клиентам страхование, СМС-оповещения и так далее.

Также часто встречаются манипуляции с медицинской помощью. В результате бесплатные процедуры, предусмотренные полисом обязательного медицинского страхования (ОМС), преподносятся как платные, предупредил Володин.

В свою очередь, в пояснительной записке к законопроекту упоминается, что граждане сталкиваются с взиманием средств за допуслуги, не относящиеся к содержанию и ремонту домов или ЖКХ. Из-за этого жильцы оказываются вынуждены платить за "телетрансляции, страхование имущества, консьержа, кабельное телевидение" и другое.

Навязыванием занимаются и мобильные операторы, предлагая тарифы, выгодные только на первый взгляд, заявил в разговоре с Москвой 24 председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) Павел Шапкин.



Павел Шапкин председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) Клиенту вроде как предлагают отсутствие абонентской платы, а между тем включают в тариф ненужные услуги. Например, возможность ставить музыку на гудок, менять рингтон и прочее, за что впоследствии выставляются большие счета. Оправдывают это тем, что человек якобы сам должен был понимать, что ему подключат дополнительные опции автоматически.

Недобросовестный подход к клиентам также практикуется в некоторых автосалонах: по словам Шапкина, при заключении договора о покупке машины потребителя вынуждают платить сразу за несколько страховок. Причем в документе не прописывают, какие именно компенсации будут полагаться и в каких случаях. Таким образом, к стоимости авто прибавляется более чем 20%, утверждает эксперт.

При этом вернуть средства за навязанную услугу бывает крайне сложно, рассказала Москве 24 юрист Яна Бондаренко.

"Например, если вещь не была использована, у нее сохранился товарный вид, это возможно. Но если речь идет об услуге, то, что она была не нужна, нужно еще доказать", – отметила специалист.

Пока законопроект не принят, потребителям доступен только один стандартный способ не попасть в неприятную ситуацию – заранее внимательно знакомиться с условиями договора. Пострадавшим же необходимо обращаться в суд, заключила Бондаренко.