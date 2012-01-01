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28 января, 18:11

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Эксперт Шапкин назвал основные способы навязывания товаров и услуг

Агрессивный маркетинг: как продавцы навязывают товары и услуги россиянам

В России доработают запрет на навязывание покупателям дополнительных товаров и услуг. Как нововведения будут работать на практике и какие способы манипуляций продавцы используют чаще всего – в материале Москвы 24.

Без обоюдного согласия

Фото: depositphotos/LDProd

В России усилят защиту граждан от заключения договоров на невыгодных условиях и излишних трат. Для этого планируется доработать закон, запрещающий навязывание товаров, работ и услуг: соответствующий законопроект был принят в Госдуме в первом чтении 28 января. В случае его окончательного одобрения он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Инициативу депутатам во время заседания представила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Законопроект следует рассматривать как системный шаг к формированию цивилизованного потребительского рынка, в основе которого лежит ответственная деятельность его профессиональных участников.
Анна Попова
глава Роспотребнадзора

Наказание за навязывание товаров и услуг было предусмотрено в законе, подписанном Владимиром Путиным еще в 2023 году. За подобные правонарушения тогда установили штрафы от 2 до 4 тысяч рублей для физических лиц и от 20 до 40 – для юридических.

Теперь в уже действующий закон планируется внести изменения, которые разовьют и детализируют его, пояснил в разговоре с Москвой 24 член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко.

"Осуществлять продажу дополнительных товаров, услуг и работ за отдельную плату можно будет только с письменного согласия гражданина", – рассказал депутат.

Также власти хотят исключить автоматическое проставление отметок о согласии на дополнительные покупки в онлайн-формате, пояснял ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин. Потребителям, в свою очередь, предоставят право отказываться от того, за что их вынудили доплатить, и требовать возврата средств, если их все же списали.

Деньги из воздуха

Фото: 123RF/armmypicca

Наиболее распространенный способ вынудить на излишние траты связан с продажей билетов на поезда и самолеты в онлайн-формате, подчеркнул Вячеслав Володин в своем телеграм-канале. В таких случаях компании за деньги автоматически предоставляют клиентам страхование, СМС-оповещения и так далее.

Также часто встречаются манипуляции с медицинской помощью. В результате бесплатные процедуры, предусмотренные полисом обязательного медицинского страхования (ОМС), преподносятся как платные, предупредил Володин.

В свою очередь, в пояснительной записке к законопроекту упоминается, что граждане сталкиваются с взиманием средств за допуслуги, не относящиеся к содержанию и ремонту домов или ЖКХ. Из-за этого жильцы оказываются вынуждены платить за "телетрансляции, страхование имущества, консьержа, кабельное телевидение" и другое.

Навязыванием занимаются и мобильные операторы, предлагая тарифы, выгодные только на первый взгляд, заявил в разговоре с Москвой 24 председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) Павел Шапкин.

Клиенту вроде как предлагают отсутствие абонентской платы, а между тем включают в тариф ненужные услуги. Например, возможность ставить музыку на гудок, менять рингтон и прочее, за что впоследствии выставляются большие счета. Оправдывают это тем, что человек якобы сам должен был понимать, что ему подключат дополнительные опции автоматически.
Павел Шапкин
председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП)

Фото: 123RF/photobyphotoboy

Недобросовестный подход к клиентам также практикуется в некоторых автосалонах: по словам Шапкина, при заключении договора о покупке машины потребителя вынуждают платить сразу за несколько страховок. Причем в документе не прописывают, какие именно компенсации будут полагаться и в каких случаях. Таким образом, к стоимости авто прибавляется более чем 20%, утверждает эксперт.

При этом вернуть средства за навязанную услугу бывает крайне сложно, рассказала Москве 24 юрист Яна Бондаренко.

"Например, если вещь не была использована, у нее сохранился товарный вид, это возможно. Но если речь идет об услуге, то, что она была не нужна, нужно еще доказать", – отметила специалист.

Пока законопроект не принят, потребителям доступен только один стандартный способ не попасть в неприятную ситуацию – заранее внимательно знакомиться с условиями договора. Пострадавшим же необходимо обращаться в суд, заключила Бондаренко.

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Лукинова Анна

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