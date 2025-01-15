РКН рассмотрит инициативы по проверке возраста покупателей на маркетплейсах

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Роскомнадзор хочет рассмотреть инициативы по проверке возраста через портал "Госуслуги" перед покупкой и демонстрацией покупателю товаров с пометкой "18+". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ ведомства на запрос сенатора Артема Шейкина.

Шейкин обращался в РКН с предложением обязать все онлайн-магазины проверять возраст покупателей, которые приобретают товары для взрослых.

Ведомство отметило, что проверка возраста поможет снизить риск случайного или незаконного доступа несовершеннолетних к материалам и товарам, связанным с интимной тематикой. Кроме того, мера обеспечит надежную защиту детей от информации, которая может нанести вред их здоровью и развитию, подчеркнул замруководителя РКН Милош Вагнер.

Он обратил внимание, что действующее законодательство позволяет применять системы авторизации в случае, если будет принято решение о введении возрастных ограничений.

Использование "Госуслуг" для контроля возраста покупателей в этом случае поможет снизить вероятность того, что дети случайно или без разрешения получат доступ к продукции и материалам интимного характера, заявил Шейкин в беседе с агентством.

Помимо этого, парламентарий отмечал, что в родительской среде активно поднимаются вопросы проблемы продажи на маркетплейсах товаров для взрослых. По словам сенатора, родители выражают серьезную озабоченность тем, что доступ к таким материалам предоставляется через простое подтверждение возраста.

Между тем Владимир Путин подписал закон, обязывающий маркетплейсы размещать на своих онлайн-платформах сертификаты качества товаров с сентября 2026 года.

Так, если товар не подлежит обязательной сертификации, то интернет-агрегатор так или иначе должен предоставить продавцам возможность разместить информацию, подтверждающую качество товара.