Сенатор Шейкин призвал обязать маркетплейсы проверять возраст покупателя

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Российские маркетплейсы могут начать проверять возраст покупателя через "Госуслуги". С соответствующим предложением в Роскомнадзор обратился сенатор Артем Шейкин, передает РИА Новости со ссылкой на копию документа.

Как отметил Шейкин, в последнее время в родительской среде активно поднимаются вопросы проблемы продажи на маркетплейсах товаров для взрослых. По словам сенатора, родители выражают серьезную озабоченность тем, что доступ к таким материалам предоставляется через простое подтверждение возраста.

"Ряд "рекламных" картинок товаров 18+ вообще может относиться к информации, содержащей изображение или описание сексуального насилия, пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, оправдания противоправного поведения", – добавил Шейкин.

По его мнению, подобные материалы могут негативно сказаться на психическом и нравственном развитии детей.

Ранее в России предложили запретить продажу на маркетплейсах нелегальных товаров и биологически активных добавок (БАДов), не получивших документы о прохождении госрегистрации.

В Роскачестве напомнили, что госрегистрация БАДов обязательна на территории всех государств – членов ЕАЭС. Однако никаких ограничительных правил в отношении онлайн-торговли на данный момент нет, как и санкций за продажу продукции без госрегистрации.