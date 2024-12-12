Продажа аромаингаляторов остановлена после просьбы Роспотребнадзора

Фото: скриншот маркетплейса

Все российские площадки остановили продажу аромаингаляторов после просьбы Роспотребнадзора, заявила глава ведомства Анна Попова. Об этом сообщает РИА Новости.

Она отметила, что соответствующее обращение Роспотребнадзор сделал в связи с тем, что аромаингаляторы опасны для здоровья, а исследований по безопасности устройств нет.

"Мы обратились буквально вчера в Ассоциацию компаний интернет-торговли с тем, чтобы такая торговля на интернет-площадках была остановлена", – обратила внимание Попова.

Роспотребнадзор запустил всероссийскую горячую линию, куда можно обратиться с жалобами на продажу данных устройств, сообщает пресс-служба ведомства.

"Роспотребнадзор призывает всех, кто столкнулся с использованием "аромаингаляторов для носа" или обладает информацией о их реализации, обратиться по специальному номеру горячей линии, чтобы сообщить об этом", – сказано в сообщении.

Бесплатные звонки принимают по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 (800) 555-49-43. Адреса консультационных центров и пунктов доступны на официальных сайтах территориальных управлений ведомства по субъектам страны.

Роспотребнадзор добавил, что подобные устройства могут быть особенно опасны для здоровья детей, людей с аллергиями и беременных женщин.

Между тем в Госдуме обсудят проблему продажи аромаингаляторов среди детей и примут необходимые меры. Соответствующие ведомства должны представить свой взгляд на проблему, а законодатель оперативно отреагирует. Если молодые люди не берегут себя, им обязаны помочь взрослые, в том числе запретительными мерами, отметил депутат Александр Толмачев.

Между тем сотрудники Роспотребнадзора проверили информацию о продаже подобных устройств на маркетплейсах и выявили нарушения закона. Так, многие товары не имеют документов, которые подтверждали бы соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции".