Роспотребнадзор выступил за приостановку продажи аромаингаляторов

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Роспотребнадзор примет оперативные меры, направленные на приостановку продажи аромаингаляторов для носа. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сотрудники ведомства проверили информацию о продаже подобных устройств на маркетплейсах и выявили нарушения закона. Так, многие товары не имеют документов, которые подтверждали бы соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции". В некоторых случаях подобные документы и вовсе отсутствуют.

"К примеру, при анализе деклараций в одной из них выявлена ссылка на протокол лабораторных исследований Испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве". Однако указанные исследования применительно к данной продукции не проводились", – уточнили в ведомстве.

В пресс-службе Роспотребнадзора добавили, что аромаингаляторы часто продаются через маркетплейсы, имеют привлекательный дизайн и различные вкусы, а для их продвижения используются маркетинговые методы. Это, по версии ведомства, направлено на привлечение внимания несовершеннолетних. При этом иногда на видеоматериалах, рекламирующих данные устройства, отсутствует информация о возрастных ограничениях, заключили в ведомстве.

Недавно в Сети распространилась информация, что дети стали скупать аромаингаляторы на маркетплейсах. Школьники используют их, когда хотят взбодриться, побороть сон или просто "расслабиться". Причем особой популярностью такие ингаляторы пользуются у учеников младших классов. Однако родители уже бьют тревогу и просят решать эту проблему через психологическое воздействие и воспитание.

Врач-терапевт Виктор Лишин предупредил, что в аромаингаляторах под предлогом ароматизаторов и эфирных масел могут скрываться опасные компоненты. Эксперт подчеркнул, что существуют вещества, которые могут остаться в легких и вызвать слипание альвеол, а также нарушить кислородный обмен.

