Врач Лишин предупредил об опасности аромаингаляторов

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В аромаингаляторах под предлогом ароматизаторов и эфирных масел могут скрываться опасные компоненты. Об этом рассказал Москве 24 врач-терапевт Виктор Лишин в беседе с Москвой 24.

Недавно в Сети распространилась информация, что дети стали скупать аромаингаляторы на маркетплейсах. Школьники используют их, когда хотят взбодриться, побороть сон или просто "расслабиться". Причем особой популярностью такие ингаляторы пользуются у учеников младших классов. Однако родители уже бьют тревогу и просят решать эту проблему через психологическое воздействие и воспитание.

Лишин заявил, что если человек не знает состав товара и продавец его не указал, то это может быть опасно для здоровья.

"Конечно, все проявляется индивидуально, но вероятность аллергии есть у всех людей, и она может проявиться в любой момент, что приведет к астме", – рассказал врач-терапевт.

Эксперт подчеркнул, что существуют вещества, которые могут остаться в легких и вызвать слипание альвеол, а также нарушить кислородный обмен.

Между тем в конце ноября в России был подписан закон, запрещающий продавать несовершеннолетним потенциально опасные газосодержащие товары бытового назначения. Закон был подписан на фоне того, что сейчас среди подростков распространяется сниффинг, при котором токсическое опьянение достигается через вдыхание углеводородных сжиженных газов. Они могут привести к аритмии, остановке сердца и смерти.