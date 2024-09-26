Госдума одобрила законопроект о запрете продажи детям газовых баллончиков

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи несовершеннолетним баллончиков со сжиженным газом, которые могут быть использованы для сниффинга (вид токсикомании), сообщается на сайте ГД.

Документ предлагает внести изменения в закон "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ". Они предполагают введение запрета продажи детям потенциально опасных газосодержащих товаров. Список таких товаров утвердит правительство. Проект также предполагает внесение изменений в закон "Об образовании в Российской Федерации".

В материалах к закону указано, что сейчас среди подростков распространяется сниффинг, при котором токсическое опьянение достигается через вдыхание углеводородных сжиженных газов. Они могут привести к аритмии, остановке сердца и смерти.

"К сожалению, среди детей уже есть жертвы этого опасного увлечения. Наша задача – защитить их от этой угрозы", – отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее в министерстве здравоохранения и Роспотребнадзоре выступили в поддержку проекта закона о штрафе для родителей, дети которых в возрасте до 16 лет потребляют табачную и никотинсодержащую продукцию. Инициатива подразумевает введение новой меры ответственности "в связи с тотальным курением вейпов в школах и массовыми жалобами учителей и здоровых детей". Российский кабмин уже поддержал данный проект при условии его доработки на основе замечаний.

