Минздрав и Роспотребнадзор поддержали проект о штрафах для родителей за курение детей

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В министерстве здравоохранения и Роспотребнадзоре выступили в поддержку проекта закона о штрафе для родителей, дети которых в возрасте до 16 лет потребляют табачную и никотинсодержащую продукцию.

Ведомства назвали концепцию законопроекта заслуживающей внимания, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на знакомый с документом источник.

Автором проекта закона выступил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Его инициатива подразумевает введение новой меры ответственности "в связи с тотальным курением вейпов в школах и массовыми жалобами учителей и здоровых детей", уточнял он в своем телеграм-канале.

Парламентарий обратил внимание, что на данный момент в статье 20.22 КоАП уже предусмотрен штраф для родителей, дети которых употребляют алкоголь и наркотические вещества. Он предложил распространить эту норму и на случаи курения, а также увеличить административный штраф в 2,5 раза. В настоящее время размер штрафа варьируется от 1,5 до 2 тысяч рублей.

Вместе с тем инициатива Метелева подразумевает повышение штрафа за курение в неположенных местах. При этом речь идет и об использовании вейпов. В случае принятия его предложения размер штрафа будет увеличен до 3–5 тысяч рублей, а за курение на детской площадке – до 5–7 тысяч рублей.

Собеседник журналистов рассказал, что в правительстве напомнили о находящемся на рассмотрении Госдумы близком по содержанию проекте закона, который подразумевает увеличение штрафов по статье 14.53 КоАП. Документ был внесен депутатами от ЛДПР во главе с председателем Леонидом Слуцким.

Российский кабмин уже поддержал данный проект при условии его доработки на основе замечаний. По мнению источника агентства, целесообразной представляется дальнейшая работа в рамках этого законопроекта.

В конце мая российский кабмин попросил переработать проект о полном запрете на продажу вейпов в России. В правительстве сочли, что установление такого правила может повлечь рост нелегального оборота этой продукции. Кроме того, принятие подобного закона может привести к нарушению Россией обязательств в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму в конце мая. Авторами инициативы стали депутаты партий ЛДПР, КПРФ, СРЗП и "Новые люди" во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым. Парламентарии указали на важность сохранения здоровья населения и заявили, что нелегальный оборот электронных сигарет уже является значительным.

