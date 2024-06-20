Голикова: число курящих мужчин в РФ снизилось более чем вдвое с 2009 года

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Количество курящих мужчин в России за период, прошедший с 2009 года, снизилось более чем в два раза, рассказала российский вице-премьер Татьяна Голикова.

В ходе заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере она обратила внимание, что меры, принятые в 2009 году при реализации первого нацпроекта "Здоровье", привели к "весьма значительным" результатам в работе по снижению употребления алкоголя и табака.

"У нас курили 40% мужчин, сейчас этот показатель значительно меньше, <...> снизился он более чем в два раза", – сказала она.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что курящие сотрудники наиболее финансово ущербны для работодателя, поскольку те из них, кто выкуривает в день по 3–5 сигарет, суммарно отнимают от рабочего времени более трех недель в году.

В связи с этим парламентарий призвал приступить к работе по борьбе с курением, используя при этом мягкие методы, которые не ломали бы людей. По словам Хамзаева, принимать участие в этом процессе должны и работодатели.

