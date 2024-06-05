Минздрав РФ: работодатели ежегодно теряют 443 млрд рублей из-за курения сотрудников

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Сумма ежегодных потерь работодателей из-за перекуров сотрудников и последствий курения для здоровья составляет 443 миллиарда рублей. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщила замминистра здравоохранения РФ Евгения Камкина, передает ТАСС.

Выступая с презентацией, Камкина обратила внимание, что сумма образуется с учетом абсентеизма и снижения производительности труда, что провоцируется перекурами.

Ранее диетолог Нурия Дианова рассказала, что курение и употребление кофе в качестве завтрака может спровоцировать ряд заболеваний, включая рефлюксную болезнь. Последняя представляет собой хроническую патологию, при которой содержимое желудка или двенадцатиперстной кишки регулярно забрасывается в пищевод.

До этого стало известно, что россиян больше всего раздражает в коллегах курение электронных сигарет на рабочем месте. Об этом заявили 97% опрошенных человек.

