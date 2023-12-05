Невролог назвала вредные для мозга ежедневные привычки

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Мозг является одним из самых важных органов человека, который обеспечивает всю жизнедеятельность организма. Однако некоторые повседневные привычки могут наносить ему вред. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на врача-невролога Наталью Тараненко.

Так, по ее словам, дефицит сна негативно отражается на когнитивных способностях человека: концентрации, памяти и умственной ясности. При этом хронический недосып может погубить способность мозга обрабатывать информацию и принимать решения.

"Регулярный полноценный сон – один из наиболее эффективных способов восстановления работы мозга с прежней интенсивностью", – посоветовала Тараненко.

Кроме того, малоподвижный образ жизни уменьшает нейропластичность мозга, из-за чего память и умственные способности человека снижаются. В свою очередь, отсутствие в питании углеводов, жиров или кислот омега-3 может также вызвать сокращение активности мозга в организме.

"Регулярные физические упражнения способствуют улучшению кровообращения в мозге, увеличивают нейропластичность", – добавила врач.

Невролог выделила в перечне вредных привычек и постоянный стресс, который провоцирует быструю утомляемость мозга, в результате чего эффективность в принятии решений этого органа снижается.

Более того, курение на фоне стресса может вызвать сужение сосудов, в связи с чем в мозг будет поступать меньше кислорода, что грозит в будущем развитием инсульта или болезням Альцгеймера и Паркинсона.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что прогулка на свежем воздухе поможет быстро активизировать работу мозга и улучшить психоэмоциональное состояние. В идеале длительность прогулки должна составлять час-полтора, но даже 15–20-минутный променад положительно скажется на организме, уточнила она.



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