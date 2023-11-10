Врач рассказала о простом способе быстро активизировать работу мозга

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Прогулка на свежем воздухе поможет быстро активизировать работу мозга и улучшить психоэмоциональное состояние. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.





Татьяна Романенко врач-терапевт Когда мы гуляем на свежем воздухе, увеличивается насыщение крови кислородом. Это положительно влияет на работу мозга. Его деятельность активизируется. Очень часто, когда люди гуляют, то говорят, что их мозг начинает эффективнее работать и они что-то придумывают, лучше соображают.

Кроме того, прогулка на улице помогает активизировать работу легких и улучшает психоэмоциональное состояние. "На свежем воздухе легкие расправляются и человек дышит полной грудью. Он смотрит по сторонам. Если это красивые виды, то увеличивается выработка дофамина, серотонина, что будет способствовать стабилизации психоэмоционального фона", – подчеркнула эксперт.

В идеале продолжительность прогулки должна составлять час-полтора. Но даже 15–20-минутный променад положительно скажется на состоянии организма. Ходить лучше то ускоряя, то замедляя шаг, посоветовала Романенко.

Ранее россиянам рассказали, какая еда стимулируют работу мозга. В частности, речь идет о продуктах, содержащих омега-3 жирные кислоты. Например, это рыба, семена льна и орехи. Кроме того, рекомендуется обратить внимание на пищу, в составе которой присутствует витамин В12. К ней относятся молочные продукты, яйца и мясо. Также будут полезны антиоксиданты, содержащиеся в некоторых овощах, фруктах и ягодах.

