10 ноября, 12:14Общество
Врач рассказала о простом способе быстро активизировать работу мозга
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Прогулка на свежем воздухе поможет быстро активизировать работу мозга и улучшить психоэмоциональное состояние. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.
Кроме того, прогулка на улице помогает активизировать работу легких и улучшает психоэмоциональное состояние. "На свежем воздухе легкие расправляются и человек дышит полной грудью. Он смотрит по сторонам. Если это красивые виды, то увеличивается выработка дофамина, серотонина, что будет способствовать стабилизации психоэмоционального фона", – подчеркнула эксперт.
В идеале продолжительность прогулки должна составлять час-полтора. Но даже 15–20-минутный променад положительно скажется на состоянии организма. Ходить лучше то ускоряя, то замедляя шаг, посоветовала Романенко.
Ранее россиянам рассказали, какая еда стимулируют работу мозга. В частности, речь идет о продуктах, содержащих омега-3 жирные кислоты. Например, это рыба, семена льна и орехи. Кроме того, рекомендуется обратить внимание на пищу, в составе которой присутствует витамин В12. К ней относятся молочные продукты, яйца и мясо. Также будут полезны антиоксиданты, содержащиеся в некоторых овощах, фруктах и ягодах.
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