Врач рассказала, какие витамины требуются для работы мозга

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Для нормальной работы мозга необходимы витамины группы B. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

"Все витамины группы B нужны для функционирования нервных клеток, оптимального проведения импульса по нервным волокнам и для нормальной работы мозга", – отметила эксперт.





Татьяна Романенко врач-терапевт Например, витамины B12 и B9 необходимы для нормального функционирования кроветворной системы. Если с ней проблемы, если появится анемия, то, соответственно, может развиваться гипоксия во всем организме и будут страдать нервные клетки, память и головной мозг.

Дефицит витаминов группы B часто встречается при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, когда поступающие с пищей полезные вещества не могут усвоиться. Кроме того, при несбалансированном рационе.

"Достаточно много витаминов группы B есть в хлебе. Но не в том рафинированном, который мы привыкли есть, а в продукте грубого помола", – уточнила эксперт.

Ранее были названы симптомы, сигнализирующие о нехватке витаминов в организме. На дефицит полезных веществ могут указывать хроническая усталость и раздражительность, частые болезни, а также бессонница. Кроме того, хрупкость ногтей и выпадение волос.

