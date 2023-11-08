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08 ноября, 11:42

Общество

Врач рассказала, какие витамины требуются для работы мозга

Фото: depositphotos/AntonMatyukha

Для нормальной работы мозга необходимы витамины группы B. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

"Все витамины группы B нужны для функционирования нервных клеток, оптимального проведения импульса по нервным волокнам и для нормальной работы мозга", – отметила эксперт.

Например, витамины B12 и B9 необходимы для нормального функционирования кроветворной системы. Если с ней проблемы, если появится анемия, то, соответственно, может развиваться гипоксия во всем организме и будут страдать нервные клетки, память и головной мозг.
Татьяна Романенко
врач-терапевт

Дефицит витаминов группы B часто встречается при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, когда поступающие с пищей полезные вещества не могут усвоиться. Кроме того, при несбалансированном рационе.

"Достаточно много витаминов группы B есть в хлебе. Но не в том рафинированном, который мы привыкли есть, а в продукте грубого помола", – уточнила эксперт.

Ранее были названы симптомы, сигнализирующие о нехватке витаминов в организме. На дефицит полезных веществ могут указывать хроническая усталость и раздражительность, частые болезни, а также бессонница. Кроме того, хрупкость ногтей и выпадение волос.

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