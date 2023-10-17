Врач рассказала, как распознать дефицит витаминов

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Если человеку не хватает витаминов, то это проявляется в хронической усталости, а также в ломкости волос, ногтей и сухой коже, однако, по статистике, у многих россиян проблема заключается в гиповитаминозе – постоянно низком содержании в организме одного или нескольких витаминов. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на гастроэнтеролога и врача-эксперта Екатерину Кашух.

"Витамины группы B помогают получать энергию из пищи, участвуют в создании клеток крови; витамин C участвует в регенерации клеток кожи; витамин D поддерживает здоровье костей, зубов и мышц; витамин K регулирует свертываемость крови. Поэтому их дефицит или избыток нарушает работу организма", – подчеркнула специалист.

Однако Кашух предупреждает, что каждому человеку необходимо потреблять свою норму витаминов исходя из возраста и пола. В группе риска по гиповитаминозу находятся люди с хроническими патологиями желудочно-кишечного тракта, при которых нарушается всасывание витаминов, а также с заболеваниями печени или почек, из-за чего нарушается обмен веществ, поэтому витамины выводятся из организма.

Беременным и кормящим, а также детям требуются дополнительные питательные вещества, в связи с чем они тоже входят в зону риска. При этом у вегетарианцев часто отмечают дефицит витаминов B12 и D из-за ограничений в питании. У пожилых же людей нехватка полезных элементов появляется из-за ухудшения способности организма их усваивать.

"Если человек начал часто болеть, постоянно чувствует усталость и раздражительность, страдает бессонницей, у него выпадают волосы, ногти стали хрупкими, возможно, проблема кроется именно в недостатке полезных веществ. Избыток витаминов может проявляться тошнотой, рвотой, головной болью", – добавила врач.

По ее словам, точно сказать о нехватке в организме витаминов сможет только врач по результатам лабораторных анализов и истории болезни пациента. Как она утверждает, специалисты часто фиксируют дефицит питательных веществ по анализам крови и мочи. При этом доктор может также сделать генетическое исследование, по которому можно определить особенности усвоения витаминов, скорректировать питание или прием добавок с учетом генетики человека.

"Большинству же здоровых людей, чтобы поддерживать оптимальную концентрацию витаминов в крови, достаточно соблюдать здоровую диету, то есть рацион должен быть разнообразным и включать в себя фрукты, овощи, мясо, крупы, кисломолочные продукты. Также стоит отказаться от вредных привычек", – заключила Кашух.

Ранее россиянам рассказали, какие витамины помогают подготовить иммунитет к осени. Отмечается, что их употребление не избавит от заражения сезонными инфекциями полностью, но будет способствовать снижению частоты простудных заболеваний. Для этих целей рекомендуется обратить внимание на витамины D3, С и группы В. Также полезными для иммунной системы будут железо и цинк.

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