Врач назвала топ-4 продуктов для улучшения памяти в пожилом возрасте

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Употребление рыбы, грецких орехов, семечек тыквы и черники поможет пожилым людям поддержать работоспособность мозга и улучшить память. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

"Для улучшения умственной деятельности и для профилактики любого характера воспалительных процессов, которые также негативно могут сказаться на работе головного мозга, необходимы омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Мозг на треть состоит из жира. Ему нужны продукты, которые могут доставить достаточное количество полезных жиров", – объясняет эксперт.





Маргарита Королева врач-диетолог К таким продуктам можно отнести лосось, семгу и сельдь. Омега-3 входит в состав стенки клеток мозговой ткани, влияет на память, обеспечивает противовоспалительную функцию, замедляет процесс старения, улучшает умственные способности, уменьшает риск болезни Альцгеймера и деменции.

Кроме того, память улучшает употребление грецких орехов. По словам Королевой, это не только источник полиненасыщенных жирных кислот, но также витаминов А, D и Е, которые необходимы для поддержания мозговой активности, обеспечивания эффективной передачи импульсов от нейрона к нейрону.

На работу мозга положительно влияет и употребление ягод с темной окраской, в особенности черники. "Она богата биофлавоноидами, антиоксидантами, которые защищают клетки мозга от окисления", – пояснила врач.

Вместе с тем в рационе должны присутствовать такие элементы, как цинк, магний и медь. "Они есть в семенах тыквы. Например, медь необходима для передачи нервных импульсов. <...> Все вместе это является профилактикой болезни Альцгеймера", – заключила диетолог.

Ранее были названы принципы питания, которые продлевают жизнь. В частности, рекомендуется не переедать и придерживаться сбалансированного рациона. Например, средиземноморской диеты, где присутствуют оливковое масло и рыба. Кроме того, стоит ежедневно употреблять 400–600 граммов сырых овощей и фруктов.

