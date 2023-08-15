16:03Общество
Диетолог рассказала о пользе сливы для людей старше 65 лет
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Слива укрепляет иммунитет и улучшает работу кишечника, что актуально для людей старше 65 лет. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.
По словам специалиста, у людей в возрасте 65 лет и старше зачастую наблюдаются проблемы с перистальтикой кишечника. "Слива будет избавлять от запоров и поможет поддержать своевременное высвобождение содержимого кишечника", – отметила она.
Кроме того, слива помогает укрепить иммунитет пожилых людей, которые, как правило, подвержены простудам. "Клетчатка необходима для поддержания работы кишечника. Здоровьем последнего во многом определяется иммунная система и иммунный статус человека. Также в сливе есть витамин C, который тоже важен для иммунитета", – заключила Королева.
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