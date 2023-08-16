11:54Общество
Диетолог рассказала, о каких сбоях в организме говорят частые перекусы
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Частые перекусы могут сигнализировать о неправильном питании, недостатке сна, проблемах с щитовидной железой, а также обезвоженности организма. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
"Если речь о неправильном питании, то человек, например, ест быстрорастворимые каши, бутерброды с белым хлебом, булки, пьет сладкий чай. Такой рацион, с одной стороны, позволяет проснуться, но с другой – насыщение быстро приходит и быстро уходит. Человек вновь до дрожи хочет перекусить сладким", – объяснила эксперт.
Кроме того, человек может путать чувство голода с желанием попить, так как центры жажды и насыщения расположены очень близко. Главная опасность частых перекусов – риск набора лишнего веса, что влечет за собой другие негативные последствия. Бороться с постоянным желанием что-то съесть поможет выяснение причины, вызывающей голод.
"Если человек пьет мало воды, то начать употреблять ее больше и регулярно. Посмотреть, проходит ли голод. Если есть проблемы с щитовидной железой, то сдать анализы и выяснить, как там обстоят дела. Если человек не высыпается, то наладить режим сна", – объяснила Соломатина.
Также врач порекомендовала заменить сладкие перекусы на прием продуктов с низким гликемическим индексом. "То есть не чай с конфетой, а продукты, где индекс ниже 50. Все это время наблюдать, что будет происходить с организмом", – заключила диетолог.
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