Диетолог рассказала, о каких сбоях в организме говорят частые перекусы

Фото: depositphotos/Служба технической поддержки <nsd@vgtrk.ru>

Частые перекусы могут сигнализировать о неправильном питании, недостатке сна, проблемах с щитовидной железой, а также обезвоженности организма. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Если речь о неправильном питании, то человек, например, ест быстрорастворимые каши, бутерброды с белым хлебом, булки, пьет сладкий чай. Такой рацион, с одной стороны, позволяет проснуться, но с другой – насыщение быстро приходит и быстро уходит. Человек вновь до дрожи хочет перекусить сладким", – объяснила эксперт.





Елена Соломатина врач-диетолог Недостаток выработки гормонов щитовидной железы может приводить к определенной потере энергии, и человеку, чтобы взбодриться, нужно перекусить. Неправильный сон или его недостаток также провоцируют это. Кортизол (гормон стресса. – Прим. ред.) вместо того, чтобы снижаться, остается надолго и стимулирует к поиску высокоэнергетической еды. Человек начинает заедать стресс.

Кроме того, человек может путать чувство голода с желанием попить, так как центры жажды и насыщения расположены очень близко. Главная опасность частых перекусов – риск набора лишнего веса, что влечет за собой другие негативные последствия. Бороться с постоянным желанием что-то съесть поможет выяснение причины, вызывающей голод.

"Если человек пьет мало воды, то начать употреблять ее больше и регулярно. Посмотреть, проходит ли голод. Если есть проблемы с щитовидной железой, то сдать анализы и выяснить, как там обстоят дела. Если человек не высыпается, то наладить режим сна", – объяснила Соломатина.

Также врач порекомендовала заменить сладкие перекусы на прием продуктов с низким гликемическим индексом. "То есть не чай с конфетой, а продукты, где индекс ниже 50. Все это время наблюдать, что будет происходить с организмом", – заключила диетолог.

Ранее россиян предостерегли от полного отказа от еды ради похудения. По словам врача-диетолога Риммы Мойсенко, как только человек возобновит свое обычное питание, к нему быстро вернутся брошенные килограммы. Более того, зачастую вес может даже увеличиться, подчеркнула специалист.

