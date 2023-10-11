Врач назвала стимулирующие работу мозга продукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Продукты, в которых есть омега-3 жирные кислоты, витамин В12 и антиоксиданты, могут стимулировать работу мозга. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-эндокринолога Дарьи Бэдэнэу.

По ее словам, мозг в организме является чуть ли не самым энергоемким органом, поэтому правильное и разнообразное питание поможет стимулировать его работу. Для этого необходимо употреблять омега-3 жирные кислоты, которые содержатся в рыбе, орехах и льняных семенах.

"Важно обеспечить поступление витамина В12, играющего важнейшую роль в обеспечении работы нервной системы и мозга. Его можно получить из мяса, яиц и молочных продуктов. Еще для здоровья мозга важны антиоксиданты, которые содержатся во фруктах и овощах, ягодах и орехах", – добавила эксперт.

При этом специалист сделала акцент на том, что нужно следовать не только правильному питанию, но и не исключать другие аспекты здорового образа жизни. Например, как она утверждает, важно не забывать о постоянной физической активности, которая повышает кровообращение во всем организме. Именно это, добавила Бэдэнэу, помогает улучшать когнитивные функции мозга.

Эндокринолог подчеркнула, что, по данным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), в неделю необходимо заниматься спортом не менее 150 минут.

"Какой-то конкретный продукт не поможет запомнить большой объем информации, изучить новую профессию или сдать экзамен. Важно придерживаться разнообразия в рационе, благодаря этому ваш мозг может работать лучше", – подытожила врач.

Ранее стало известно, что употребление рыбы, грецких орехов, семечек тыквы и черники поможет пожилым людям поддержать работоспособность мозга и улучшить память. Вместе с тем в рационе должны присутствовать такие элементы, как цинк, магний и медь.

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