Депутат Хамзаев: курящие сотрудники наиболее финансово ущербны для работодателя

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что курящие сотрудники наиболее финансово ущербны для работодателя, так как те из них, кто выкуривает в день по 3–5 сигарет, не работают в год больше трех недель. Таким мнением он поделился в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

В связи с этим он призвал начать работу по борьбе с курением, используя мягкие методы, не ломающие людей. Депутат подчеркнул, что включиться в этот процесс должны и работодатели.

В качестве мотивации они могут предоставлять некурящим сотрудникам более продолжительный отпуск на работе, например, дополнительные две недели, чем тем, кто имеет зависимость, отметил Хамзаев.

Помимо этого, он считает, что компании могли бы внедрять психологические, реабилитационные и медицинские программы для желающих бросить вредную привычку.

Накануне в Минздраве РФ назвали денежные потери работодателей из-за перекуров сотрудников. Так, сумма ежегодных потерь составила 443 миллиарда рублей. Замминистра здравоохранения РФ Евгения Камкина уточнила, что сумма образуется с учетом абсентеизма и снижения производительности труда, что провоцируется перекурами.

