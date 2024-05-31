Кабмин попросил переработать проект о запрете продажи вейпов в РФ

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Установление полного запрета на продажу вейпов в РФ может привести к росту нелегального оборота этой продукции, законопроект нуждается в концептуальной переработке. Об этом стало известно из официального отзыва кабмина РФ на инициативу, документ опубликован в электронной базе ГД.

В российском правительстве обратили внимание, что предлагаемый законопроектом запрет на розничную торговлю никотиносодержащей и безникотиновой жидкостями, а также устройствами для их доставки может привести к нарушению Россией обязательств в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Кроме того, как указано в документе, установление такого запрета не согласуется с нормой закона "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства", которая определяет условия оборота табачной и никотиносодержащей продукции в России, включая никотиновое сырье.

Ранее законопроект о полном запрете продажи вейпов в РФ внесли в Госдуму. Авторами инициативы являются депутаты партий ЛДПР, КПРФ, СРЗП и "Новые люди" во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым. По мнению парламентариев, сохранение здоровья населения важнее, а нелегальный оборот электронных сигарет уже большой.

