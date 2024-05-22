Омбудсмен Волынец предложила запретить продажу сигарет лицам младше 21 года

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Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила ограничить продажу сигарет лицам, которые не достигли 21 года. Соответствующее обращение она направила на имя зампреда Госдумы Анны Кузнецовой, передает RT.

Омбудсмен напомнила, что сейчас продажа табачных изделий доступна после наступления 18 лет.

"Между тем физиологи и врачи давно пытались для установления особенностей развития детского организма на каждом этапе его жизнедеятельности выделить несколько возрастных периодов", – отметила Волынец.

По ее словам, здоровье и благополучие подростков определяет более устойчивое общество в дальнейшем. В связи с этим она предложила запретить продавать лицам младше 21 года не только сигареты, но и всю табачную, никотинсодержащую продукцию, кальяны и другие.

Ранее стало известно, что продажи вейпов в России снизились на 31% за год. В рамках исследования специалисты проанализировали свыше 56 миллиардов кассовых чеков. Средняя цена на вейпы в 2024 году выросла на 18% и составила около 1,3 тысячи рублей.

