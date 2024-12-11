Депутат Толмачев: Госдума отреагирует на проблему распространения аромаингаляторов

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В Госдуме обсудят проблему продажи аромаингаляторов среди детей и примут необходимые меры, пообещал депутат Александр Толмачев в беседе с РИА Новости.

"Думаю, соответствующие ведомства должны представить свой взгляд на проблему, а законодатель оперативно отреагирует. Если молодые люди не берегут себя, им обязаны помочь взрослые в том числе запретительными мерами", – подчеркнул он.

Любые предметы с неизвестным содержимым могут вредить организму, добавил Толмачев. По его словам, дети не понимают опасность экспериментов с аромаингаляторами, когда засовывают их в нос или рот.

Роспотребнадзор также пообещал принять оперативные меры, направленные на приостановку продажи аромаингаляторов для носа.

Сотрудники ведомства проверили информацию о продаже подобных устройств на маркетплейсах и выявили нарушения закона. Так, многие товары не имеют документов, которые подтверждали бы соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции". В некоторых случаях подобные документы и вовсе отсутствуют.

