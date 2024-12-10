Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 декабря, 14:15

Общество

Wildberries уберет из продажи аромаингаляторы после проверки Роспотребнадзора

Wildberries уберет из продажи аромаингаляторы после проверки Роспотребнадзора

Новости часа: коммунальщики очищают столичные крыши от снега в течение светового дня

Москва 24 узнала, начали ли кататься на коньках жители столицы

Мороз до минус 10 градусов ожидается в Москве 14 декабря

Новости часа: более 2,5 млн поездок совершили пассажиры по Троицкой линии метро

"Атмосфера": минус 5 градусов ожидается в Москве вечером 10 декабря

Новости Москвы: Большой театр открыл продажи билетов на "Щелкунчика" на 27 декабря

Новости часа: в парках Москвы этой зимой будут работать 47 катков

Благотворительная ярмарка в поддержку детей из ЛНР пройдет в Москве 14 декабря

Предупреждение о гололедице будет действовать в Москве до вечера 10 декабря

Wildberries уберет из продажи аромаингаляторы. Товары исчезнут из доступа в течение суток, сообщили в компании.

Такое решение приняли по результатам проверки, которую начали по инициативе депутатов Госдумы. Они обратились в Роспотребнадзор с просьбой проверить аромаингаляторы, которые продают на маркетплейсах, на содержание запрещенных веществ.

Также в Госдуме призвали исследовать последствия их употребления. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоРоман КарловАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика