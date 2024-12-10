Wildberries уберет из продажи аромаингаляторы после проверки Роспотребнадзора

Wildberries уберет из продажи аромаингаляторы. Товары исчезнут из доступа в течение суток, сообщили в компании.

Такое решение приняли по результатам проверки, которую начали по инициативе депутатов Госдумы. Они обратились в Роспотребнадзор с просьбой проверить аромаингаляторы, которые продают на маркетплейсах, на содержание запрещенных веществ.

Также в Госдуме призвали исследовать последствия их употребления. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.