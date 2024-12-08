В Москве проходит благотворительная акция "Исполни желание". Цель в том, чтобы собрать подарки и создать атмосферу настоящего новогоднего чуда для детей с ограниченными возможностями, нарушениями развития и тяжелыми заболеваниями.

Для этого необходимо зайти на страницу исполнения желаний, нажать на сайте кнопку "Исполни желание", приобрести заветный подарок и в течение трех дней привезти его в офис Московской дирекции массовых мероприятий.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

