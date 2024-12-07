Горхозяйство и ЦОДД призвали москвичей быть внимательными за рулем на фоне снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Комплекс городского хозяйства призвал водителей оставаться внимательными и строго соблюдать скоростной режим. Рекомендации ведомства поддержал и ЦОДД.

Представители двух ведомств также призвали москвичей избегать резких ускорений и торможений, не отвлекаться на телефон во время движения и заранее снижать скорость вблизи пешеходных переходов. Кроме того, гостей и жетелей столицы попросили по возможности выбирать для поездок городской транспорт.

По прогнозам синоптиков, снегопад в столице будет продолжаться до завтрашнего утра, что может привести к образованию гололедицы, напомнила пресс-служба Дептранса города.

При этом работы по очистке от снега повсеместно ведутся на улицах и дорогах Москвы. Помимо улично-дорожной сети, от снега очищают пешеходные зоны, подходы к остановкам общественного транспорта и станциям метро, а также дворовые территории, уточняется в телеграм-канале комплекса.

Городские службы также продолжают непрерывно мониторить состояние улично-дорожной сети и вести регламентные работы, подчеркнули в горхозяйстве. Вместе с тем за обстановкой на дорогах будут круглосуточно следить Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД.

На фоне снегопада городские службы перешли в режим повышенной готовности. Помимо прочего, в целях оказания помощи водителям грузовых автомобилей, главным образом на МКАД и в ТиНАО, было организовано дежурство тягачей.