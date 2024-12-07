Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Городские службы перешли в режим повышенной готовности на фоне снегопада, рассказал заммэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков.

В соответствии с прогнозами синоптиков, в субботу, 7 декабря, в Москве пройдет снегопад, в результате которого за сутки может выпасть до 11 сантиметров снега, напомнил он.

В связи с этим аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов вышли на круглосуточное дежурство. В уборке осадков планируется задействовать роторную и прочую техники, а также средства малой механизации и бригады дворников. При этом коммунальные службы продолжат вести непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети, подчеркнул замглавы города.

"Согласно регламентам, по мере выпадения осадков проводится сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой. Цикл работ повторяем в соответствии с погодной ситуацией", – рассказал он.

Вместе с тем в целях оказания помощи водителям грузовых автомобилей, главным образом на МКАД и в ТиНАО, было организовано дежурство тягачей.

Не менее внимательно городские службы относятся к очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, а также к железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

В связи с неблагоприятными погодными условиями Бирюков призвал гостей и жителей Москвы оставаться предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах. Также он рекомендовал, по возможности, перенести поездки на личных автомобилях.

Синоптики предупреждали, что за выходные в Москве выпадет 30% от месячной нормы осадков. При этом до суточного рекорда 1988 года не хватит трех миллиметров. К понедельнику в городе появятся соответствующие норме декабря сугробы.