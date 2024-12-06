Треть месячной нормы осадков выпадет в Москве в выходные

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве за выходные, 7 и 8 декабря, выпадет 30% от месячной нормы осадков. Об этом РИА Новости заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в городе появятся соответствующие норме декабря сугробы. Кроме того, выпавший снег убережет землю от чрезмерного промерзания.

В субботу, 7 декабря, во второй половине ночи, в Москве начнет идти снег, который днем будет усиливаться. За сутки ожидается до 7 миллиметров осадков, благодаря чему сформируется снежный покров, и к вечеру его высота достигнет 3–6 сантиметров. Также ожидаются слабые метели с кратковременным ухудшением видимости до 1–4 километров. Ночью температура опустится до минус 3 – 6 градусов, днем будет от минус 1 до 4 градусов, отметил Тишковец.

Между тем 8 декабря снегопады продолжатся. Ожидается еще до 12 миллиметров осадков. До суточного рекорда осадков 1988 года не хватит трех миллиметров, снежный покров увечится с шести до девяти сантиметров, что соответствует климатической норме первой декады декабря, уточнил специалист.

На юге и востоке Московской области высота снега составит от 2 до 7 сантиметров, а на западе и севере – от 7 до 12 сантиметров. Несмотря на теплую погоду в декабре, образовавшийся в выходные снежный покров больше не растает и сохранится до Нового года, подчеркнул Тишковец.

Ранее сообщалось, что 6 декабря в Москве прогнозируется облачная погода, местами пройдет небольшой снег. Температура днем составит от 4 до 6 градусов мороза, по области – от 3 до 8 градусов мороза.

Скорость юго-восточного метра достигнет 6–11 метров в секунду, а атмосферное давление установится на отметке 763 миллиметра ртутного столба. Ночью в городе похолодает до минус 5 градусов, в Подмосковье – до минус 9 градусов.