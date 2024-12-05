5 декабря стало самым холодным днем в Москве с начала месяца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Четверг, 5 декабря, стал самым холодным днем в Москве с начала месяца и всей календарной зимы. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"К 08:00 температура воздуха в Москве, по данным базовой метеостанции мегаполиса ВДНХ, опустилась до отметки минус 6,1 градуса", – написал он в своем телеграм-канале.

Между тем в Московский регион впервые пришли 10-градусные морозы. Именно столько в ночь на 5-е число зафиксировали в подмосковном Солнечногорске. При этом самым холодным местом Подмосковья стали Черусти, где морозы окрепли до минус 11,5 градуса.

Однако морозы пришли в столичный регион ненадолго. Уже в выходные в центральные области европейской части РФ вернутся оттепели.