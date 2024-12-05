Первые 10-градусные морозы пришли в Московский регион

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Первые 10-градусные морозы были зафиксированы в Московском регионе в ночь на 5 декабря. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, столбик термометра опустился ниже 10 градусов в подмосковном Солнечногорске. Там ночью было зафиксировано минус 10,4 градуса, а еще холоднее было в Черусти – там температура воздуха упала до минус 11,5 градуса.

Между тем в Москве, по данным базовой метеостанции ВДНХ, столбик термометра опустился к 06:00 до минус 5,4 градуса. Это, как говорит Леус, самая низкая температура воздуха с начала календарной зимы. Однако он уточнил, что побить осенний рекорд пока не удалось. Так, 27 ноября в столице было зафиксировано до минус 5,8 градуса.

"На других метеостанциях столицы температура менялась от минус 4,1 в Строгине, до минус 5,3 – в Тушине. В ТиНАО, в Михайловском, минимум составил минус 7,1 градуса", – заявил Леус.

При этом, по его словам, в ближайшие 2–3 часа столбик термометра может еще немного опуститься. Однако он предупредил граждан, что уже 8 декабря морозы сменятся на оттепель в центральные области европейской России.

Ранее климатолог ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок рассказал, что сильных 40-градусных морозов больше не будет в Москве. Это связанно с ростом глобальной температуры. Однако, по его словам, такое явление может грозить серьезными последствиями. Например, в 2025 году столичный регион накроют ураганы и штормы.

