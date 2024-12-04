Синоптик Позднякова: в выходные Москву накроет очередной циклон

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москву в выходные дни накроет новый циклон, в результате чего ожидается сильный снег. Об этом сообщает в своем телеграм-канале рассказала ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, с 5 по 7 декабря в Москве будет зимняя погода. Ночью температура воздуха опустится до минус 7 градусов, а днем – до минус 5 градусов.

"Атмосферное давление повысится и окажется на 17–18 единиц выше нормы, облака поредеют, и жители столичного региона смогут увидеть синее небо и солнце", – добавила синоптик.

При этом уже днем 8-го числа в столице потеплеет до 0 градусов. По предположениям Поздняковой, такие колебания температур сохранятся в городе до конца года.

Между тем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд считает, что зима в этом году будет теплой. Оттепели будут встречаться чаще, чем сильные морозы. Однако, по его словам, этот прогноз касается лишь европейских территорий страны.

Так, в Сибири, а особенно на севере, погода будет на 5–10 градусов выше нормы. При этом, сравнивая показания температуры с Москвой, это все еще будут сильные морозы.

