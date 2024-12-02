Синоптик Цыганков заявил, что в Москве наблюдаются температурные аномалии

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В температурном режиме, который установился в Москве, наблюдается большое количество аномалий, рассказал в беседе с RT замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

"У нас аномалии сплошные. Допустим, ноябрь закончился на два градуса выше нормы. Но это еще не самый теплый месяц. Потому что прошлый год тоже был на два градуса выше нормы. А, допустим, 2021–2022 год – почти на 4 градуса выше нормы ноябрь был", – отметил синоптик.

По данным эксперта, начало декабря в Москве тоже оказалось слишком теплым. Так, температура воздуха в первый день зимы превысила норму на 4,5 градуса. Вместе с тем 2 декабря в городе было на 3,8 градуса теплее нормы.

На этом фоне к 1 декабря толщина снежного покрытия в Москве уменьшилась с 5 до 2 сантиметров. При этом снег покрывает поверхность земли не полностью, а "пятнами", указал Цыганков.

Прогнозируется, что тепло сохранится в Москве во вторник, 3 декабря, но уже на следующий день начнется похолодание. Так, в ночь на 4 декабря к столице приблизится холодный фронт. В связи с этим положительные дневные и слабо отрицательные ночные температуры сменятся на показатели ниже нуля, которые будут фиксироваться в дневное время.

В частности, в среду с городе ожидается от 0 до минус 3 градусов днем и от минус 3 до минус 7 градусов – ночью. В столице также пройдет дождь, переходящий в мокрый снег. Этот холод сохранится в Москве до 10 декабря, резюмировал специалист.

Ранее в столице был зафиксирован обратный суточный ход температуры воздуха. Это явление подразумевает понижение температуры до 0 градусов к 12:00 по московскому времени вместо повышения.