Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Похолодание ожидается в Москве с 5 декабря. Об этом Агентству "Москва" сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

В понедельник, 2 декабря, по его словам, температура воздуха днем поднимется до плюс 2 градусов, осадков не ожидается. На следующий день столбик термометра ночью опустится до минус 1, а днем вернется до плюс 2 градусов. Порывы ветра 3-го числа могут достигать 15 м/с, местами возможна гололедица.

Уже в среду, 4 декабря, к столице подойдет атмосферный фронт, поэтому ночью и днем прогнозируется небольшой снег. В этот день ночью похолодает до минус 3 градусов, а днем – до минус 2 градусов. Еще сильнее столбик термометра опустится 5-го числа: ночью ожидается до минус 6 градусов, а днем – до минус 4. В Подмосковье, как уточнил Цыганков, похолодает до минус 8 градусов.

С 6 по 8 декабря, по словам синоптика, прогнозируется такая же погода, как и в четверг, 5 декабря. Цыганков заявил, что похолодание продержится в Москве до воскресенья, 8-го числа.

Между тем синоптики на основе предварительных расчетов заявили, что декабрь в столице будет теплым с хорошей положительной аномалией температуры.

Кроме того, до 3 декабря в Москве сохранится европейская зима, а уже потом в столицу придут небольшие морозы. При этом значительных снегопадов не ожидается.

