Синоптик Позднякова: декабрь в столице будет теплым

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, ждать ли сильных морозов в столице в декабре.

По ее словам, по всем предварительным расчетам, декабрь будет теплым с хорошей положительной аномалией температуры.

"Понятие сильные морозы – это у нас ниже минус 25 градусов. Я думаю, что на такие морозы рассчитывать в этом году не приходится", – пояснила она.

В Москве до 2–3 декабря сохранится европейская зима. Затем в город придут небольшие морозы. При этом значительных снегопадов не ожидается. Лед на уже залитых столичных катках не растает.

В пятницу, 29 ноября, в Москве ожидаются облачная погода и мокрый снег. По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха будет в пределах от 0 до 2 градусов тепла, по области – от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Скорость юго-западного ветра составит 3–8 метров в секунду.