Синоптик Позднякова: декабрь в столице будет теплым

29 ноября, 10:31Общество
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, ждать ли сильных морозов в столице в декабре.
По ее словам, по всем предварительным расчетам, декабрь будет теплым с хорошей положительной аномалией температуры.
"Понятие сильные морозы – это у нас ниже минус 25 градусов. Я думаю, что на такие морозы рассчитывать в этом году не приходится", – пояснила она.
В Москве до 2–3 декабря сохранится европейская зима. Затем в город придут небольшие морозы. При этом значительных снегопадов не ожидается. Лед на уже залитых столичных катках не растает.
В пятницу, 29 ноября, в Москве ожидаются облачная погода и мокрый снег. По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха будет в пределах от 0 до 2 градусов тепла, по области – от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Скорость юго-западного ветра составит 3–8 метров в секунду.
Синоптики пообещали до 2 градусов тепла днем 29 ноября