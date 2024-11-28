Гололедица в столице сохранится до 3 декабря из-за таяния снега

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Гололедица на улицах Москвы прогнозируется вплоть до вторника, 3 декабря, предупредил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

Он пояснил, что положительная температура воздуха днем способствует таянию снега, из-за чего на дорогах образуется вода. Уже ночью, в свою очередь, образуется гололедица вследствие минусовых значений.

В связи с этим Цыганков призвал горожан к внимательности, потому что на улице будет скользко и опасно. Кроме того, он спрогнозировал небольшой снегопад в четверг и пятницу, 28 и 29 ноября.

"Может выпасть еще 3–4 сантиметра снега. Так как дневные температуры положительные, снег немного осядет. И к началу декабря останется 5–7 сантиметров снега. Это меньше нормы", – рассказал синоптик в беседе с Агентством "Москва".

Также он добавил, что среднемесячная температура сохранится на два градуса выше нормы, так как температурный фон сейчас соответствует середине ноября.

Оставшиеся дни последнего осеннего месяца принесут мягкое начало зимы. Европейская зима пробудет в столице до 2–3 декабря, после чего придут небольшие морозы. Температурный фон будет близок к норме, при этом значительных снегопадов не прогнозируется.

