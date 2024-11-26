Еврозима сохранится в Москве до 2–3 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Европейская зима сохранится в Москве до 2–3 декабря, после чего придут небольшие морозы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По его словам, температурный фон будет близок к норме, при этом значительных снегопадов не ожидается.

До конца ноября по ночам прогнозируется около 0 – минус 3 градусов, а днем будет немного выше нулевой отметки. Кроме того, будет облачно и сыро, и до пятницы, 29 ноября, есть вероятность небольших осадков в виде слабого и мокрого снега.

Ранее сообщалось, что самой морозной ночью на текущей неделе, с 25 ноября по 1 декабря, может стать ночь на 27-е число. Уже днем 27 ноября температура будет в районе минус 1–3 градусов, а по области – до минус 5. Атмосферное давление будет высоким, но ветер останется слабым. Ночью следующего дня ожидается снег, а днем он превратится в мокрый снег, так как в светлое время суток температура поднимется до 0 градусов.

Далее, до конца недели, минимальная температура в Москве будет в районе минус 2–0 градусов, а по области число достигнет минус 5 градусов. Днем в регионе будет около 0.

Календарное начало зимы в центральной РФ, по словам экспертов, будет мягким, без морозов. Однако высота сугробов начнет расти с 28-го числа, что позволит сохраниться выпавшему снегу до, как минимум, 5 декабря.

