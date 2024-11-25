Желтый уровень опасности объявлен в столице и области

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столице и Подмосковье до 21:00 28 ноября объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

По словам специалиста информагентства "Метеоновости" Татьяны Поздняковой, погода в столице на этой неделе будет в меру хорошая. Так, до среды, 27 ноября, осадков в столице не ожидается, а днем температура воздуха будет находиться в районе 0 градусов.

Однако ночью будет холодно: во вторник, 26 ноября, столбик термометра может опуститься до минус 3 градусов, а на следующий день – до минус 5, уточнила эксперт.

В четверг, 28 ноября, по мнению Поздняковой, на погоду начнет оказывать влияние атлантический циклон, поэтому в этот день можно будет ожидать небольшой снег. Температура воздуха при этом практически не изменится: ночью столбик термометра будет колебаться от минус 3 до минус 5 градусов, а днем – от минус 1 до 1 градуса.

Днем в пятницу, 29 ноября, ожидается дождь и мокрый снег. Температура воздуха опустится до минус 3 градусов. Аналогичный температурный режим продержится до следующего дня: ночью столбик термометра упадет до минус 5, а днем – до минус 3.