Синоптик Позднякова: в последнюю неделю ноября москвичей ожидает в меру хорошая погода

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Погода в столице на этой неделе будет в меру хорошая. Такой прогноз озвучила Москве 24 главный специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, в начале недели погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. До среды, 27 ноября, осадков в столице не ожидается, а днем температура воздуха будет находиться в районе 0 градусов. Однако синоптик предупредила, что ночью будет холодно: во вторник, 26 ноября, столбик термометра может опуститься до минус 3 градусов, а на следующий день – до минус 5.

В четверг, 28 ноября, по мнению Поздняковой, на погоду начнет оказывать влияние атлантический циклон, поэтому в этот день можно будет ожидать небольшой снег. Температура воздуха практически не изменится: ночью столбик термометра будет колебаться от минус 3 до минус 5 градусов, а днем – от минус 1 до 1 градуса.

Днем в пятницу, 29 ноября, синоптик спрогнозировала дождь и мокрый снег. Температура воздуха, по ее словам, опустится до минус 3 градусов. Аналогичный этому температурный режим продержится до следующего дня: ночью столбик термометра упадет до минус 5, а днем – до минус 3.

"Погода вполне отвечает зимним требованиям. Единственное, что фон температуры у нас практически всю неделю будет выше климатической нормы", – подытожила Позднякова.

Мягкая зима придет в Московский регион в понедельник, 25 ноября. Об этом ранее сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Метеоролог пообещал горожанам настоящее начало зимы.

