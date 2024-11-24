Синоптик Вильфанд: мягкая зима наступит в Москве 25 ноября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Мягкая зима придет в Московский регион в понедельник, 25 ноября. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

"С понедельника погода будет такая, которую можно назвать мягкой зимой. В воскресенье облачно, но с прояснениями. А в понедельник и вторник небольшая облачность, то есть с восхода до заката будет солнце", – отметил он.

По словам синоптика, ночь на 25 ноября окажется звездной и лунной. Метеоролог пообещал горожанам настоящее начало зимы.

В Москве с опозданием на 11 дней наступила метеорологическая зима. Утром 24 ноября на базовой метеостанции ВДНХ в Москве столбик термометра зафиксировал минус 2,2 градуса. Это самый низкий показатель за весь ноябрь.

Кроме того, в столице за минувшие сутки выпало 11–13 миллиметров осадков или 25% от месячной нормы.

Между тем в Москве активно проводятся работы по очистке улиц от снежных масс. Специалисты убирают пешеходные зоны, остановки общественного транспорта, подходы к станциям метро и дворы жилых домов.

