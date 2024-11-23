Городские службы убирают улицы Москвы от снега

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В Москве активно проводятся работы по очистке улиц от снежных масс, сообщает комплекс городского хозяйства в своем телеграм-канале.

Специалисты убирают пешеходные зоны, остановки общественного транспорта, подходы к станциям метро и дворы жилых домов.

Кроме того, городские службы регулярно мониторят состояние улично-дорожной сети. Комплекс посоветовал столичным автомобилистам сохранять внимательность, соблюдать скоростной режим и дистанцию во время движения.

Между тем прирост свежевыпавшего снега в Москве может составить до двух сантиметров за субботу, 23 ноября.

Снегопад продолжится в течение оставшейся части сегодняшнего дня и предстоящей ночью. В результате высота снежного покрова в Москве достигнет 3–8 сантиметров, в южных и восточных районах Московской области – 1–6 сантиметров.

При этом за сутки в столице может выпасть около трети от месячной нормы осадков. На дорогах образуется гололедица и местами снежный накат. Днем в Москве ожидается 0... +2 градуса, по области – от -1... +4 градуса.