ЦОДД призвал соблюдать скоростной режим из-за снега в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичных автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и держать дистанцию от впереди идущих машин до утра субботы, 23 ноября, из-за снега, дождя и сильного ветра. Такое предупреждение выпустила пресс-служба Дептранса Москвы со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Кроме того, водителей попросили избегать резких торможений и ускорений, не отвлекаться на телефон во время поездок, а также не оставлять транспортные средства под деревьями и шаткими конструкциями.

"Будьте аккуратны и внимательны за рулем", – предупредили в департаменте, напомнив, что за ситуацией на дорогах круглосуточно следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД.

Автомобилистам также рекомендовали по возможности использовать городской транспорт для поездок по городу.

МЧС Москвы ранее предупредило граждан о снегопаде, который накроет город во второй половине ночи и сохранится до 12:00 субботы, 23 ноября. Ветер усилится до 15 метров в секунду.

Кроме того, в столице в период с 21:00 22 ноября до 21:00 23 ноября объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и снега.

Синоптики сообщилли, что из-за циклона "Каэтано" в Москве может выпасть треть месячной нормы осадков. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил, что в первой половине дня осадки будут интенсивными: мокрый снег может налипать на провода и ветки деревьев, а на дрогах и тротуарах будет скользко.

