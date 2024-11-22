Циклон "Каэтано" принесет в Москву треть месячной нормы осадков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Треть месячной нормы осадков может выпасть в субботу, 23 ноября, в Москве. Об этом сообщает в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, столицу накроет циклон "Каэтано".

"Он ворвется в регион с юго-запада, с порывистым ветром и осадками. Ночью – в виде небольшого снега, который будет постепенно усиливаться и переходить в мокрый снег, а в восточной части области – в дожди. Погода вновь станет потенциально опасной", – предупредил синоптик.

Леус также уточнил, что в первой половине дня осадки будут интенсивными. Мокрый снег может налипать на провода и ветки деревьев, а на дрогах и тротуарах будет скользко. При этом в городе постепенно начнет формироваться снежный покров, уточнил он.

Температура воздуха днем, по его словам, не поднимется выше 2 градусов.

МЧС Москвы ранее предупредило граждан о снегопаде, который накроет город во второй половине ночи и сохранится до 12:00 субботы, 23 ноября. Ветер усилится до 15 метров в секунду.

В связи с непогодой автомобилистам рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также следует избегать внезапных маневров. Пешеходам нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

В Москве с 21:00 22 ноября до 21:00 23 ноября также объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и снега.

При этом морозы придут в столицу на следующей неделе. По словам синоптика Татьяны Поздняковой, температура до минус 11 градусов прогнозируется ночью в Москве к середине недели. При этом днем температура составит от минус 1 до минус 5 градусов.

