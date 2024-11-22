Синоптик Тишковец: циклон "Каэтано" атакует Московский регион в субботу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Балканский циклон "Каэтано" атакует Московский регион в субботу, 23 ноября. Об этом горожан предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Циклон начнет свое движение с юго-запада, из-за чего на столицу обрушатся обильные влажные снегопады. По словам синоптика, выпадет примерно 9–11 миллиметров осадков.

"Проснувшись по утру в первый выходной, москвичи обнаружат за окном снежный пейзаж – в городе начнется формирование устойчивого снежного покрова, высота которого составит 4–6 сантиметров, что точь-в-точь соответствует климатической норме для 23 ноября", – отметил метеоролог в беседе с РИА Новости.

В свою очередь, на востоке, юге и севере Подмосковья слой снега ожидается от 1–5 сантиметров в высоту, на западе – в районе Можайска, Рузы, Волоколамска сугробы вырастут до 14 сантиметров и продержатся там до весны.

При этом с наступлением сумерек снегопады в Москве закончатся, а температура в это время остановится на нулевых значениях, а днем опустится до минус 2 градусов, добавил Тишковец.

Уже 24 ноября в столице наступит метеорологическая зима. В этот день произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений.

В то же время благодаря гребню антициклона погода наладится и из-за облаков выглянет солнце. Осадков не будет, но подморозит: под утро ожидается от 2 до 5 градусов ниже нуля, днем – от 0 до минус 3.

Вместе с тем за минувшие сутки на мегаполис обрушилось более 40% от месячной нормы осадков, на Подмосковье – 102%. Таким образом, столица уже перевыполнила месячный план по осадкам – при номе 52 миллиметра с начала ноября выпало 64 миллиметра.